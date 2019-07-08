Калюжный: Грабовский получил интересную, хоть и очень сложную работу

Тренер «Юности» Алексей Калюжный поделился мнением о назначении Михаила Грабовского на должность ассистента главного тренера минского «Динамо».
«Я рад за Мишу. Это действительно очень интересная работа, хоть и очень сложная. Понимаю его стремление быстрее вернуться в большой хоккей. Всё-таки он закончил игровую карьеру в раннем по нынешним временам возрасте, сделал это вынужденно, не наигрался. Сейчас Миша стремится достигнуть новых высот уже на другом поприще, и я надеюсь, что у него всё получится.
У меня от «Динамо» предложений не было. Если бы были? Знаете, я благодарен «Юности» за приглашение в тренерский штаб. Для меня это такой шаг, когда можно что-то пробовать, экспериментировать. Я не нахожусь под таким давлением, под которым мог бы быть в «Динамо». Кроме того, есть возможность совершать ошибки, которые в любом случае будут, и учиться на этом», — приводит слова Калюжного официальный сайт ФХРБ со ссылкой на программу «Спортклуб».
- 8 июля 2019
-
09:36
-
09:12
-
08:35
-
07:47
-
02:41
-
00:00
- 7 июля 2019
-
23:14
-
22:49
-
22:24
-
21:53
-
21:19
-
20:36
-
20:18
-
19:37
-
19:22
-
18:41
-
18:15
-
17:43
-
17:10
-
16:43
-
16:09
-
15:43
-
15:26
-
14:56
-
14:41
-
14:01
-
13:20
-
12:48
-
12:15
-
12:07
-
11:39
-
11:30
-
10:46
-
10:04
-
09:42