Калюжный: Грабовский получил интересную, хоть и очень сложную работу

Тренер «Юности» Алексей Калюжный поделился мнением о назначении Михаила Грабовского на должность ассистента главного тренера минского «Динамо».



«Я рад за Мишу. Это действительно очень интересная работа, хоть и очень сложная. Понимаю его стремление быстрее вернуться в большой хоккей. Всё-таки он закончил игровую карьеру в раннем по нынешним временам возрасте, сделал это вынужденно, не наигрался. Сейчас Миша стремится достигнуть новых высот уже на другом поприще, и я надеюсь, что у него всё получится.



У меня от «Динамо» предложений не было. Если бы были? Знаете, я благодарен «Юности» за приглашение в тренерский штаб. Для меня это такой шаг, когда можно что-то пробовать, экспериментировать. Я не нахожусь под таким давлением, под которым мог бы быть в «Динамо». Кроме того, есть возможность совершать ошибки, которые в любом случае будут, и учиться на этом», — приводит слова Калюжного официальный сайт ФХРБ со ссылкой на программу «Спортклуб».

Калюжный: перед ОИ-2002 Крикунов проводил занятия в 11 часов вечера и в 5 утра