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Пашков: НХЛ выгодно превратить чемпионат мира в местечковый кубок ярмарок

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Пашков: НХЛ выгодно превратить чемпионат мира в местечковый кубок ярмарок
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал слова голкипера Андрея Василевского, предложившего проводить чемпионат мира один раз в два года.

«Честно скажу, после того как президент ИИХФ Рене Фазель втихаря протащил решение проводить чемпионаты мира на маленьких площадках, уже ничему не удивлюсь и готов ко всему. Здесь, наверное, только коммерческий фактор удержит ИИХФ от принятия новых сомнительных реформ.

Реформы не должны быть ради реформ, сделали — а потом ужаснулись и заплакали. Обратите внимание, мы потеряли Кубки мира, снизилось значение Олимпиад, теперь идут атаки на чемпионаты мира.

Моё мнение, что делается это не случайно. НХЛ крайне выгодно, чтобы главным турниром стал Кубок Стэнли, а остальные соревнования превратились в местечковые кубки ярмарок. Жаль, что в ИИХФ, видимо, не все это понимают — и идут на поводу у прагматичных североамериканцев. Ну а Василевский их идеи, особо не размышляя, просто озвучил», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

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