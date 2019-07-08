Ткачёв не уедет в НХЛ и подпишет трёхлетний контракт со СКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Владимир Ткачёв отказался от переезда в Национальную хоккейную лигу. Форвард подпишет контракт со СКА, договор будет рассчитан до конца сезона-2021/22.



В начале июня «Салават Юлаев» обменял права на игрока в СКА, получив взамен нападающего Никиту Сошникова, проведшего предыдущий сезон в системе «Сент-Луис Блюз».



В минувшем сезоне 23-летний Ткачёв забросил 5 шайб и сделал 21 голевую передачу в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3». В 17 матчах плей-офф на счету Владимира 10 (4+6) очков при полезности «+2». Ранее сообщалось, что Ткачёв может продолжить карьеру за океаном.



В Кубке Гагарина — 2019 СКА добрался до финала Западной конференции, где уступил в семи матчах ЦСКА, а уфимский клуб проиграл в финале Восточной конференции «Авангарду» со счётом 2-4.

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