Басков — о Вудкрофте: Лукашенко сказал: «Это ваш выбор, и вам за него отвечать»
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о влиянии президента Беларуси Александра Лукашенко на местный хоккей.
«Президент Беларуси имеет возможность влиять на хоккей, и он влияет на него. Александр Григорьевич следит за нашим хоккеем. У меня есть уникальная возможность беседовать с Лукашенко два раза в неделю (Басков также является тренером команды президента. – Прим. «Чемпионата»), мы с ним обсуждаем и «Динамо». У меня было время, чтобы аргументировать тренерскую связку Вудкрофт — Грабовский. Он часто говорит: «Это ваш выбор, и вы, если что, будете отвечать за него», — передаёт слова Баскова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
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