Минское «Динамо» планирует перейти на «финский» размер площадки

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков сообщил, что в следующем сезоне команда может перейти на «финский» размер площадки.



«Минск-Арена» физически не предусматривает изменение на «канадский» формат льда. Но мы можем перейти на «финские размеры», постараемся завершить этот переход до старта сезона», — передаёт слова Баскова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



По итогам минувшего сезона белорусский клуб не сумел попасть в плей-офф. Новым главным тренером назначен североамериканский специалист Крэйг Вудкрофт, сменивший Андрея Сидоренко.



14 мая 2019 года на заседании исполкома Национального олимпийского комитета была утверждена кандидатура Александра Андриевского. Однако позже генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков объявил о срыве переговоров по контракту.

Канадско-финская революция. В КХЛ массово уменьшают размеры площадок В Континентальной лиге теперь будет сразу три вида «коробок». Больших скоро не останется вовсе.