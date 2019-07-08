The Athletic: за Гусева предлагают слишком мало, «Вегас» может его оставить

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» может отказаться от обмена нападающего Никиты Гусева, информирует The Athletic. Как сообщается, предложения других клубов по Гусеву оказались недостаточно привлекательны, руководство «рыцарей» ищет способ сохранить россиянина, если не поступит более выгодного предложения.



Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 (26+75) очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс». 14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом.