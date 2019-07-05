7 команд НХЛ для Гусева. Он будет идеальным партнёром для Малкина?

«Вегас» готов обменять ограниченно свободного агента Никиту Гусева в другой клуб — об этом откровенно заявил генеральный менеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи. Даже после разгрузки платёжной ведомости у «рыцарей» нет денег под потолком зарплат, а отсутствие опыта выступлений в НХЛ и требования контракта в размере $ 4 млн в год никак не помогают россиянину договориться с боссом команды из Невады. Многие из коллег Макфи будут готовы рискнуть с приглашением Гусева, и этот риск вполне может оправдаться. Кто же станет покупателем?

«Монреаль Канадиенс»

Генеральный менеджер Марк Бержевен испортил свою и без того небезупречную репутацию, попытавшись украсть из «Каролины» Себастьяна Ахо. «Монреалю» очень нужен сильный нападающий — желательно быстрый, резкий и результаттивный, поэтому Гусев идеально подходит на данную роль. Имеющихся $ 11 млн с лихвой хватит на Никиту, а если учесть, что в прошлом «канадцам» везло на российских фланговых форвардов (Радулов, Ковалёв), то данный вариант выглядит достаточно перспективно. С помощью Гусева «Монреаль» может компенсировать пассивность в деле приглашения свободных агентов и сделать задел на будущее. Впрочем, для самого Никиты «Монреаль» может оказаться сложным местом для демонстрации своих талантов: болельщики и пресса очень требовательны, других россиян в клубе нет, а общее положение дел в «Канадиенс» таково, что на Кубок Стэнли рассчитывать не приходится.

Нельзя просто взять и подписать Гусева. «Вегас» обменяет лучшего игрока КХЛ У «рыцарей» на него нет денег, а другие клубы НХЛ готовы достойно заплатить Никите. Он это знает и не идёт «Вегасу» навстречу.

«Нью-Джерси Дэвилз»

«Дьяволы» укрепили состав первым номером драфта Джеком Хьюзом и защитником Пи Кей Суббэном, что приближает их к возвращению в обойму претендентов на кубковую восьмёрку. «Дьяволам» нужнаа помощь на левом фланге атаки, где в первом звене есть Тейлор Холл, но нет должной поддержки в глубине. Силовик-универсал Уэйн Симмондс, недавно приобретённый «Нью-Джерси», может играть на любом фланге, так же как и опытный Кайл Палмиери, а Гусев вполне мог бы сыграться с молодым центром Нико Хиширом и ускорить процесс «выздоровления» «Дэвилз» после нескольких лет пребывания в подвале турнирной таблицы. Минусы, впрочем, для «дьяволов» тоже есть, ведь покупка Гусева будет означать расставание с высоким раундом драфта.

«Коламбус Блю Джекетс»

«Коламбус» только что простился с двумя российскими звёздами. Состав «мундиров» заметно потускнел, но у команды всё ещё есть потенциал в нападении, и Никита Гусев вполне мог бы стать для «Блю Джекетс» новым Панариным. Переместив Ника Фолиньо на правый фланг, наставник «Коламбуса» Джон Торторелла мог бы получить два крепких звена. У «Коламбуса» есть и место под потолком зарплат, и достойная позиция для Гусева в составе, да и опыт общения с российскими легионерами вполне может помочь.

«Эдмонтон Ойлерз»

С момента драфта Коннора Макдэвида в 2015-м «Эдмонтон» безуспешно занимается поисками левого крайнего, способного играть вместе с новым мессией и соответствовать его скорости. Гусев может стать именно тем хоккеистом, которого «нефтяники» так долго искали. Никита любит и умеет забивать сам, но и в деле помощи партнёрам по звену выглядит очень здорово, о чём свидетельствуют 65 передач за СКА в прошлом сезоне. Проблема в том, что у «Ойлерз» сейчас свободно только $ 3 млн под потолком зарплат, а приглашение Гусева вряд ли обойдётся дешевле $ 4 млн в год. У «Эдмонтона» много подписанных плохих контрактов, которые связывают клуб в действиях, и если бы удалось избавиться, например, от договора Сэма Ганье на $ 3,15 млн, то условия для Никиты были бы подходящими. Гусев способен заткнуть серьёзную дыру в составе «нефтяников», но в одиночку вытащить прославленный клуб из болота будет не в силах — для этого Кену Холланду придётся кропотливо работать.

«Оттава Сенаторз»

После прошлогодних откровений Эрика Карлссона о нравах, царивших в «Оттаве», эта команда стала настоящим пугалом для всех хоккеистов лиги, но у «сенаторз» есть возможность восстановить свою репутацию. Гусев достаточно молод, чтобы воспользоваться шансом проявить себя и заработать на новый крупный контрак. Кроме того, Никита — это не зелёный новичок, который начнёт приносить пользу лишь через несколько лет, а зрелый хоккеист, который подходит для мгновенного обновления состава. В «Оттаве» достаточно большая конкуренция на левом фланге атаки, но Коннор Браун, пришедший в команду после обмена из «Торонто», вполне может опуститься в третье звено, Энтони Дюклер сыграет в четвёртом, а места в топ-6 разделят между собой Гусев, Бобби Райан и Миккель Бёдкер. Имея более $ 20 млн свободных денег, «Оттава» может позволить себе переплатить за форварда, способного забивать по 25-30 голов за сезон.

Кто рискнёт взять Ничушкина и куда обменяют Гусева? Кто остался на рынке в НХЛ Кто-то выбирает сам, а у кого-то просто нет вариантов.

«Питтсбург Пингвинз»

На данный момент у «пингвинов» нет для Гусева места под потолком зарплат, но генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд говорил, что его летняя работа ещё не окончена. Обозреватель The Athletic Роб Росси предполагает трёхсторонний обмен, в результате которого в «Вегас» отправятся третий раунд драфта 2020 года и второй раунд драфта-2021, игроками «Оттавы» станут защитник Эрик Гудбрансон, а также форварды Ник Бьюгстад и Зак Астон Риз, а в Стальной город переедут Никита Гусев и вратарь Майк Кондон.



Своя логика в этом предположении есть. Евгений Малкин способен помочь Гусеву заиграть в НХЛ на высоком уровне, а заодно уралец повысит свой авторитет, несколько пошатнувшийся после неудачного сезона: потенциал тройки Малкина с Гусевым и Гальченюком может быть очень высок. «Оттаве» нужен опытный защитник и хоккеисты для глубины состава, что делает приобретение Гудбрансона и Астон-Риза вполне оправданным. «Вегас» же получит за игрока без контракта неплохую компенсацию и решение проблемного вопроса.

«Баффало Сэйбрз»

«Клинки» платят $ 25 млн в год троице Скиннер — Айкел — Окпосо, и кроме этих трёх парней надеяться в атаке им больше не на кого — разве что Джимми Веси внезапно начнёт играть так, как от него когда-то ждали. Приглашение защитника Колина Миллера показало вменяемость генменеджера Джейсона Боттерилла, для которого «Вегас» и Макфи могут стать любимым торговым партнёром.