Тренер «Оттавы»: Зайцев — элитный защитник с невероятными ногами
Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит поделился мнением о перешедшем из «Торонто» защитнике Никите Зайцеве.
«Зайцев — элитный защитник. У него невероятные ноги, фантастическое отношение к игре и к работе на тренировках. У него есть огромное желание конкурировать. «Оттаве» необходимо усиливать линию оборону. Думаю, Зайцев поможет нам.
Никита будет нам нужен для того, чтобы больше держать шайбу. У него будет больше работы в атаке. В прежнем клубе его роль сводилась к работе в своей зоне. Теперь он познакомился с НХЛ получше и будет больше играть впереди.
Я его очень хорошо знаю. Знаю, что партнёрам нравится с ним играть, что он всегда выкладывается», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты?
Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.
- 8 июля 2019
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