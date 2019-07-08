Тренер «Оттавы»: Зайцев — элитный защитник с невероятными ногами

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит поделился мнением о перешедшем из «Торонто» защитнике Никите Зайцеве.



«Зайцев — элитный защитник. У него невероятные ноги, фантастическое отношение к игре и к работе на тренировках. У него есть огромное желание конкурировать. «Оттаве» необходимо усиливать линию оборону. Думаю, Зайцев поможет нам.



Никита будет нам нужен для того, чтобы больше держать шайбу. У него будет больше работы в атаке. В прежнем клубе его роль сводилась к работе в своей зоне. Теперь он познакомился с НХЛ получше и будет больше играть впереди.



Я его очень хорошо знаю. Знаю, что партнёрам нравится с ним играть, что он всегда выкладывается», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты? Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.