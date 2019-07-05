Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты?

Из-за новостей о новых контрактах Панарина и Бобровского и других громких сделках первых дней работы трансферного окна в НХЛ, на второй план отодвинулся довольно значительный обмен с участием российского хоккеиста — Никита Зайцев был обменян из «Торонто» в «Оттаву». Полностью этот обмен выглядит вот так, но его главное действующее лицо – это именно российский защитник.



Почему «Торонто» спустя два года после подписания с Зайцевым крупного контракта пошли на обмен, что выиграли «Мэйпл Лифс» от этой сделки и станет ли лучше от перехода в худший клуб НХЛ самому Зайцеву? Разбираемся в этих вопросах.

Летом 2017-го «Торонто» поторопился

Никита Зайцев поехал в НХЛ в 24 года, после того как стал одним из лучших защитников КХЛ. Зайцев сначала круто проявил себя в «Сибири», а затем стал и ведущим защитником ЦСКА. Перед ЧМ-2016 Никита, будучи незадрафтованным, подписал однолетний контракт новичка с «Торонто», а потом блестяще отыграл на мировом форуме: Зайцев закончил турнир с самым высоким показателем полезности и вошёл в символическую сборную.



На ЧМ-2016 за игрой Зайцева с трибун наблюдал главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок, и наверняка Никита смог произвести на него впечатление. Казалось, что у российского защитника должно всё получиться за океаном. Там Никита чувствовал себя комфортно, а работа под руководством Бэбкока должна была вывести Зайцева на новый уровень. Уверенности Никите добавил и титул лучшего защитника сборной России на Кубке Мира в сентябре, и энхаэловский сезон он начал в превосходном настроении.



Тот сезон-2016/17 выдался для Никиты весьма противоречивым. С одной стороны, он получал большое игровое время и был обласкан доверием Бэбкока. Зайцев постоянно выходил в большинстве и регулярно набирал очки за результативность. Всего за 82 игры их набралось 36 (4+32), россиянин стал вторым защитником-бомбардиром «кленовых листьев». Но с другой стороны, за регулярку Зайцев заработал худший в команде показатель полезности, да и свои четыре игры в плей-офф провёл неважно. Никита часто был небезгрешен при игре в обороне, ему недоставало жёсткости, и в полноценного защитника уровня НХЛ за этот сезон он всё-таки не превратился.

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Но его однолетний контракт подошёл к концу, и «Торонто» нужно было что-то делать со своим хоккеистом. Симпатии Бэбкока и руководства к Зайцеву взяли верх над минусами в статистике, и Никите предложили солидный контракт на 7 лет с зарплатой $4,5 млн в год. Многим экспертам уже тогда было понятно, что подписание долгосрочного контракта с сыроватым ещё для НХЛ игроком обороны – это большой риск, и сейчас понятно, что этот риск для «Торонто» не оправдался.



Что же случилось с Зайцевым в следующие два сезона? Бэбкок, разумеется, стал работать над улучшением полезности Никиты на льду, но для этого пришлось урезать его возможности в атакующей игре, постепенно снять с большинства. Защитника-универсала из россиянина не получилось. Показатель полезности Зайцева в итоге вышел в плюс, но игрок потерял значительную часть своего функционала, превратившись в слишком дорогого для клуба защитника-домоседа. При этом Никита не был идеальным оборонцем и периодически допускал ошибки, которые уже нельзя было списать на адаптацию к НХЛ.



У Зайцева уменьшилось игровое время, результативность, он стал просто добротным защитником, который хорошо хитует соперников и здорово блокирует броски, но за $4,5 млн в год от Никиты ждали несколько большего.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Нелёгкий выбор Дубаса

«Торонто» хотел обменять Зайцева ещё в дедлайн, но Никита закончил сезон в составе «Мэйпл Лифс», снова уйдя в минус в плей-офф. Летом уже сам Зайцев попросил у руководства клуба обмена, и ситуация несколько запуталась. С одной стороны, если «Торонто» и собралось расставаться с Зайцевым, то это нужно было делать сейчас, так как уже вступил в силу пункт о запрете на обмен хоккеиста, но пока этот вопрос можно было решить полюбовно. С другой – потеряв Зайцева, «Торонто» оставался лишь с двумя опытными защитниками – Морганом Райлли и Джейком Маззином.

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Кайл Дубас встал перед сложным выбором: уговорить Зайцева остаться в «Торонто» и ещё на пять сезонов быть связанным его немаленьким контрактом, который заключало предыдущее руководство; или обменять российского защитника, но получить дополнительную дыру в обороне. В результате генменеджер «Торонто», как кажется сейчас, с честью выбрался из этой ситуации. Длинный контракт Зайцева он «скинул» «Оттаве», получив взамен Коди Сеси с таким же как у Никиты кэпхитом, но контракт канадца истекает уже следующим летом. А для укрепления позиции атакующего защитника «Торонто» выменял из «Колорадо» Тайсона Бэрри, причём под потолком у «кленовых листьев» этот хоккеист будет занимать лишь $2,7 млн. Неплохая работа Дубаса, но ему ещё предстоит помучаться с многомиллионными контрактами своих многочисленных молодых и не очень звёзд.

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«Оттава» для Зайцева – новый старт или похороны амбиций?

Итак, Никита Зайцев не остался в «Торонто» из-за долгосрочного контракта, заключённого два года назад. Откровенно говоря, россиянину тогда переплатили, и в результате теперь его пятилетний контракт могла взять та команда, у которой много места под потолком и нет больших притязаний на Кубок Стэнли в ближайшее время. Так Зайцев оказался в «Оттаве», худшей команде прошедшего сезона с самой отпугивающей репутацией в НХЛ.

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Но расстраиваться Зайцеву раньше времени не стоит, да он и сам настроен позитивно. В «Оттаве» Никита вряд ли выиграет Кубок Стэнли, зато получит большое игровое время, а также место в бригаде большинства. В составе «Сенаторз» сейчас есть только один атакующий защитник (Тома Шабо), а Зайцев в роли самого дорогого игрока обороны клуба наверняка получит большие полномочия. Для Никиты это шанс вернуться к той игре, которую он показывал в КХЛ, в первый год в «Торонто» и даже в сборной России на ЧМ-2019. Зайцеву предоставляется возможность начать всё заново и всё-таки вырасти до уровня стабильного игрока НХЛ. В худшей команде лиги, от которой ничего не ждут, даже проще выделиться индивидуально.

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Новым Эриком Карлссоном для «Оттавы» Зайцев, конечно, не станет, но восстановить свою репутацию в НХЛ ему по силам. Но если и в столице Канады Никита не начнёт прогрессировать, то это наверняка губительно скажется на его энхаэловской карьере. К Зайцеву тогда может окончательно потухнуть интерес у других клубов лиги, а за ушлым владельцем «Оттавы» Юджином Мельником не заржавеет, например, выкуп контракта Никиты. И тогда привет КХЛ, ЦСКА и слова о том, что Америка надоела. Переход в «Оттаву» — неплохой шаг для российского защитника, но права на ошибку у него уже не осталось.

