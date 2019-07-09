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Тренер «Оттавы»: наша команда — идеальное место для Зайцева

Тренер «Оттавы»: наша команда — идеальное место для Зайцева
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит оценил защитника Никиту Зайцева, приобретённого в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мне нужны люди, способные изменить культуру и отношение к делу. Я просто объяснил Никите, как сильно в нём нуждаюсь и как он нужен нам в «Оттаве», чтобы достичь цели. Его это моментально подкупило.

У нас было множество атакующих ребят, которых мы выпускали на лёд в выгодных ситуациях. В свой первый год Зайцев набрал намного больше очков, в том числе потому что играл в большинстве. Здесь у него будет намного больше возможностей играть в атаке и владеть шайбой.

Думаю, Никите был нужен свежий старт, и «Оттава» мне кажется для него идеальным местом. Говорить за него я не буду. Я только знаю, что ему было приятно каждый день приходить на арену. Он работал, это настоящий профессионал, и он поможет «Сенаторз», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ.

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