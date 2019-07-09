Тренер «Оттавы»: наша команда — идеальное место для Зайцева

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит оценил защитника Никиту Зайцева, приобретённого в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс».



«Мне нужны люди, способные изменить культуру и отношение к делу. Я просто объяснил Никите, как сильно в нём нуждаюсь и как он нужен нам в «Оттаве», чтобы достичь цели. Его это моментально подкупило.



У нас было множество атакующих ребят, которых мы выпускали на лёд в выгодных ситуациях. В свой первый год Зайцев набрал намного больше очков, в том числе потому что играл в большинстве. Здесь у него будет намного больше возможностей играть в атаке и владеть шайбой.



Думаю, Никите был нужен свежий старт, и «Оттава» мне кажется для него идеальным местом. Говорить за него я не буду. Я только знаю, что ему было приятно каждый день приходить на арену. Он работал, это настоящий профессионал, и он поможет «Сенаторз», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ.

Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты? Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.