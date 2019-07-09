Трое россиян приглашены в лагерь развития «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» объявил фамилии хоккеистов, приглашённых в лагерь развития. В числе 37 игроков оказалось трое россиян: защитник Никита Охотюк, а также нападающие Михаил Мальцев и Никита Попугаев.
20-летний Попугаев провёл в минувшем сезоне 37 матчей за «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой при среднем игровом времени в 7 минут 30 секунд. В АХЛ на счету Попугаева 17 матчей за фарм-клуб «Дэвилз» в регулярном чемпионате, в которых он забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-9».
Последние три сезона 21-летний Мальцев провёл в составе СКА. В сезоне-2018/19 Михаил отыграл 13 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу при показателе полезности «-1». В плей-офф на счету Мальцева 3 (1+2) очка в 17 играх при показателе полезности «-6».
18-летний Охотюк в минувшем сезоне провёл 56 матчей в Хоккейной лиге Онтарио, отметившись двумя результативными бросками и 15 голевыми передачами при показателе полезности «+30».
Лагерь развития «Нью-Джерси» пройдёт с 9 по 13 июля.
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