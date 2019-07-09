Петренко: Кудашов — правильный выбор для сборной России

Олимпийский чемпион Сергей Петренко прокомментировал назначение Алексея Кудашова новым главным тренером национальной сборной России.
«На мой взгляд, Алексей Кудашов — уже сложившийся тренер, много работал в клубах КХЛ и готов сделать шаг вперёд. У него есть набор навыков, необходимый для работы главным тренером сборной. Он пользуется авторитетом у игроков, уважением коллег. Что же касается смены тренера, то в принципе всё произошло ожидаемо. Бронза на недавнем чемпионате мира — результат достойный, но в ходе турнира было видно, что прежний тренер Илья Воробьёв уходил в тень своих коллег, а ведь игру должен вести именно наставник. Пусть сборная России — одна из самых стабильных хоккейных команд нового времени, если посмотреть на те же результаты чемпионатов мира, но задача всегда одна — золотые медали. Поэтому изменения назрели», — сказал Петренко в интервью «Чемпионату».
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