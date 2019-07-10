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Потайчук: Кудашов — это хоккейный фанатик, основная его задача — успех на ОИ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Потайчук: Кудашов — это хоккейный фанатик, основная его задача — успех на ОИ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Известный тренер Андрей Потайчук прокомментировал назначение Алексея Кудашова на пост наставника сборной России.

«Очень рад за своего давнего друга Алексея Кудашова. Своей работой он заслужил пост главного тренера сборной. Мы с ним в отличных отношениях, и в прошлом сезоне, когда я приезжал с командой «Крылья Советов» на матчи в Санкт-Петербург, Алексей приходил на наши игры, долго общались с ним в раздевалке. Кудашов — человек умный и опытный, в хорошем смысле хоккейный фанатик. Основной задачей его штаба будет подготовка и успешное выступление на Олимпиаде, для российского хоккея это главное испытание и стандарт хоккейного успеха. Пожелать Кудашову можно только удачи, всё остальное для достижения успеха — мощный штаб, полное обеспечение команды, современная аналитическая служба и тонны информации о состоянии игроков — у него уже есть», — рассказал Потайчук «Чемпионату».

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