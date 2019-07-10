Потайчук: Кудашов — это хоккейный фанатик, основная его задача — успех на ОИ

Известный тренер Андрей Потайчук прокомментировал назначение Алексея Кудашова на пост наставника сборной России.



«Очень рад за своего давнего друга Алексея Кудашова. Своей работой он заслужил пост главного тренера сборной. Мы с ним в отличных отношениях, и в прошлом сезоне, когда я приезжал с командой «Крылья Советов» на матчи в Санкт-Петербург, Алексей приходил на наши игры, долго общались с ним в раздевалке. Кудашов — человек умный и опытный, в хорошем смысле хоккейный фанатик. Основной задачей его штаба будет подготовка и успешное выступление на Олимпиаде, для российского хоккея это главное испытание и стандарт хоккейного успеха. Пожелать Кудашову можно только удачи, всё остальное для достижения успеха — мощный штаб, полное обеспечение команды, современная аналитическая служба и тонны информации о состоянии игроков — у него уже есть», — рассказал Потайчук «Чемпионату».

Кудашов выходит из тени. В СКА и сборной России новый главный тренер Работу Ильи Воробьёва официально признали неудовлетворительной. Но многое ли изменится при Кудашове?