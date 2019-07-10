«Куньлунь» впервые в истории сыграет матч КХЛ на 18-тысячной арене в Шэньчжэне

«Куньлунь Ред Стар» сыграет первый домашний матч в сезоне-2019/20 с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится 3 сентября на арене вместимостью 18 тыс. зрителей в китайском Шэньчжэне, сообщает сайт клуба.
«Впервые в истории КХЛ приходит в китайский Шэньчжэнь. В этом 12-миллионном городе «Куньлунь Ред Стар» проведёт первую домашнюю игру сезона против «Салавата Юлаева», — написала пресс-служба КХЛ в «Твиттере».
Арена в Шэньчжэне использовалась на летней Универсиаде в 2011 году. Кроме того здесь проходили матчи Канадской женской хоккейной лиги и выставочные игры НХЛ.
По итогам сезона-2018/19 китайский клуб не сумел пробиться в плей-офф КХЛ. В 62 матчах регулярного чемпионата «Куньлунь» набрал 51 очко и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Трактора», ставшего восьмым и получившего путёвку в плей-офф, составило семь очков.
- 10 июля 2019
-
14:57
-
14:16
-
13:43
-
13:22
-
12:58
-
12:44
-
11:56
-
11:48
-
11:32
-
10:28
-
10:00
-
09:51
-
09:32
-
09:12
-
09:00
-
08:49
- 9 июля 2019
-
23:19
-
23:07
-
23:00
-
22:28
-
21:38
-
21:07
-
20:37
-
20:15
-
20:02
-
19:55
-
19:48
-
19:19
-
18:52
-
18:19
-
17:40
-
17:11
-
16:38
-
16:09
-
15:48