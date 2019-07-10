«Куньлунь» впервые в истории сыграет матч КХЛ на 18-тысячной арене в Шэньчжэне

«Куньлунь Ред Стар» сыграет первый домашний матч в сезоне-2019/20 с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится 3 сентября на арене вместимостью 18 тыс. зрителей в китайском Шэньчжэне, сообщает сайт клуба.



«Впервые в истории КХЛ приходит в китайский Шэньчжэнь. В этом 12-миллионном городе «Куньлунь Ред Стар» проведёт первую домашнюю игру сезона против «Салавата Юлаева», — написала пресс-служба КХЛ в «Твиттере».

Арена в Шэньчжэне использовалась на летней Универсиаде в 2011 году. Кроме того здесь проходили матчи Канадской женской хоккейной лиги и выставочные игры НХЛ.

По итогам сезона-2018/19 китайский клуб не сумел пробиться в плей-офф КХЛ. В 62 матчах регулярного чемпионата «Куньлунь» набрал 51 очко и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Трактора», ставшего восьмым и получившего путёвку в плей-офф, составило семь очков.