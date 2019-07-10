Арбитраж по контракту Валиева с «Калгари» назначен на 4 августа

Арбитражное разбирательство по контракту российского защитника Рината Валиева c «Калгари Флеймз» состоится 4 августа, сообщает Sportsnet.

В минувшем сезоне 24-летний Валиев играл в «Стоктон Хит», который является фарм-клубом «Калгари». В 57 матчах регулярного чемпионата Ринат забросил 4 шайбы и сделал 17 результативных передач при показателе полезности "+10" и 51 штрафной минуте. По контракту на сезон-2018/19 защитник зарабатывал $ 650 тыс.

Ранее стало известна дата арбитражного слушания по контракту российского форварда Павла Бучневича c «Нью-Йорк Рейнджерс». Оно состоится 29 июля.

Напомним, игрок имеет право подписать соглашение с командой до вынесения вердикта. Так, летом прошлого года 44 хоккеиста подали в арбитраж. Однако в итоге судья рассмотрел иски только троих игроков.