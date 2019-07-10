Игроки «Ак Барса» вышли из отпуска

Хоккеисты «Ак Барса» вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр, информирует пресс-служба казанского клуба в «Твиттере».

16 июля команда отправится в Финляндию. В Куортане «Ак Барс» проведёт тренировочный сбор, который продлится до 28 июля.



2 августа в Альметьевске состоится традиционный контрольный матч с участием «Ак Барса» и «Нефтяника». С 6 по 11 августа команда сыграет в международном турнире на приз президента Республики Казахстан: матчи пройдут в Нур-Султане.



На 17 августа запланирована домашняя контрольная встреча «Ак Барса» и «Нефтехимика» на «Татнефть Арене». Завершится предсезонная подготовка в Риге – с 20 по 25 августа «Ак Барс» примет участие в Кубке Латвийской железной дороги.