Новички «Трактора» определились с игровыми номерами

Стали известны игровые номера новобранцев «Трактора» на предстоящий сезон, сообщается в официальной группе челябинского клуба в сети «ВКонтакте».



Защитник Богдан Жиляков выбрал себе 2-й номер, защитник Дмитрий Калинин — 7-й, нападающий Егор Фатеев — 8-й, форвард Андрей Попов — 9-й, нападающий Лукаш Седлак — 11-й. Защитник Виталий Меньшиков будет выступать под 21-м номером, нападающий Егор Бабенко — под 22-м, форвард Руслан Карлин — под 24-м, вратарь Иван Федотов — под 28-м, нападающий Томаш Гика — под 38-м, защитник Ессе Виртанен — под 51-м. Защитник Сергей Терещенко взял 52-й номер, нападающий Энвер Лисин — 77-й, форвард Алексей Кручинин — 78-й, нападающий Фёдор Малыхин — 98-й.



Кроме того некоторые хоккеисты решили сменить игровые номера: нападающий Антон Глинкин будет играть под 10-м номером, защитник Александр Шепелев — под 16-м, нападающий Александр Подкорытов — под 17-м, защитник Дмитрий Алексеев — под 18-м, форвард Александр Тридчиков — под 34-м.

Видгоф: у «Трактора» огромнейший интерес к Ничушкину