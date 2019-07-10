Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Мэтт Каллен завершил карьеру

42-летний нападающий Мэтт Каллен принял решение завершить игровую карьеру, сообщает пресс-служба «Питтсбург Пингвинз».
В минувшем сезоне ветеран вернулся в состав «пингвинов» и провёл 71 матч, отметившись семью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «+6».
«Анахайм Дакс» выбрал форварда на драфте НХЛ — 1996 во втором раунде под 35-м номером. Всего в НХЛ провёл 1516 матчей, забил 266 голов и отдал 465 результативных передач. Ранее хоккеист защищал цвета «Анахайм Дакс», «Флориды Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролины Харрикейнз», «Оттавы Сенаторз», «Миннесоты Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз».
Каллен является трёхкратным победителем Кубка Стэнли. В 2006 году он стал триумфатором в составе «Каролины», а в 2016 и 2017 годах побеждал в составе «Питтсбурга».
- 10 июля 2019
-
19:34
-
19:04
-
18:45
-
18:11
-
17:34
-
17:11
-
16:48
-
16:27
-
16:21
-
15:52
-
15:25
-
14:57
-
14:16
-
13:43
-
13:22
-
12:58
-
12:44
-
11:56
-
11:48
-
11:32
-
10:28
-
10:00
-
09:51
-
09:32
-
09:12
-
09:00
-
08:49
- 9 июля 2019
-
23:19
-
23:07
-
23:00
-
22:28
-
21:38
-
21:07
-
20:37
-
20:15