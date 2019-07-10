Кудашов: задачи поставлены самые высокие — в СКА других просто быть не может

Алексей Кудашов поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера СКА. Ранее он занял аналогичную должность в сборной России.
«Должность главного тренера — высочайшая ответственность, тем более в таком клубе, как СКА. Хотел бы поблагодарить руководство за доверие, впереди у нас много работы, чтобы его оправдать. Задачи поставлены самые высокие — в СКА других быть просто не может. В тренерском штабе у нас полное взаимопонимание, все осознают как свою личную, так и общую ответственность за результат. Сейчас наша главная цель — грамотно подготовить команду к будущему сезону.
Уверен, что проблем с адаптацией ни у кого не возникнет: в нашем коллективе все профессионалы своего дела. Сейчас нас ждет серьёзный этап подготовки к сезону. И мы очень рады будем вновь увидеться с нашими болельщиками как на предсезонных турнирах, так и на играх чемпионата КХЛ. Без сомнения, СКА будет прилагать все усилия, чтобы радовать нашу аудиторию высокими результатами», — приводит слова Кудашова пресс-служба питерского клуба.
- 10 июля 2019
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