Суббэн признан самым переоценённым хоккеистом по версии игроков НХЛ

Издание The Athletic провело опрос среди игроков Национальной хоккейной лиги. Им необходимо было назвать самого переоценённого хоккеиста лиги. 37 процентов отказались отвечать на этот вопрос, а большинство других игроков сделали выбор в пользу защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэна (23%).
«У Суббэна отличный бросок, но больше нет ничего», — сказал представляющий клуб Западной конференции хоккеист, имя которого не раскрывается.
«Не думаю, что есть переоценённые игроки, но есть ребята, которым платят больше, чем они заслуживают», — сказал игрок из клуба Восточной конференции.
В пятёрку самых переоценённых игроков вошли также нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне (9% голосов), защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад (6%), экс-защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дион Фанёф (4%) и защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон (4%).
- 10 июля 2019
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