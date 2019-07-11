Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Яковенко: Воробьёв сам понимал, что отставка неизбежна

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Яковенко: Воробьёв сам понимал, что отставка неизбежна
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Бывший тренер «Спартака», «Авангарда», «Трактора», а также экс генеральный менеджер «Химика» и «Северстали» Андрей Яковенко прокомментировал назначение Алексея Кудашова главным тренером сборной России.

«Смена главного тренера сборной — правильное решение руководства федерации. Последний чемпионат мира дал понять, что необходимы изменения в тренерском штабе. У нас был звёздный состав, но в итоге до финала сборная дойти не смогла. А ведь по именам — Овечкин, Малкин, Ковальчук, Кучеров, Кузнецов, Василевский…. Настоящая сборная мира!

Думаю, что Илья Воробьёв сам понимал, что отставка неизбежна, — ему не удалось настроить игру команды. У Алексея Кудашова позади длинная игровая карьера, огромный опыт. Свой высокий уровень тренерского мастерства он уже успел показать в подмосковном «Атланте» и ярославском «Локомотиве». Большой объём работы он выполнял, будучи помощником Воробьёва в СКА и сборной России. Удачи Алексею на новом посту!» — сказал Яковенко «Чемпионату».

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент