Яковенко: Воробьёв сам понимал, что отставка неизбежна

Бывший тренер «Спартака», «Авангарда», «Трактора», а также экс генеральный менеджер «Химика» и «Северстали» Андрей Яковенко прокомментировал назначение Алексея Кудашова главным тренером сборной России.



«Смена главного тренера сборной — правильное решение руководства федерации. Последний чемпионат мира дал понять, что необходимы изменения в тренерском штабе. У нас был звёздный состав, но в итоге до финала сборная дойти не смогла. А ведь по именам — Овечкин, Малкин, Ковальчук, Кучеров, Кузнецов, Василевский…. Настоящая сборная мира!



Думаю, что Илья Воробьёв сам понимал, что отставка неизбежна, — ему не удалось настроить игру команды. У Алексея Кудашова позади длинная игровая карьера, огромный опыт. Свой высокий уровень тренерского мастерства он уже успел показать в подмосковном «Атланте» и ярославском «Локомотиве». Большой объём работы он выполнял, будучи помощником Воробьёва в СКА и сборной России. Удачи Алексею на новом посту!» — сказал Яковенко «Чемпионату».