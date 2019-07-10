Каллен — о завершении карьеры: трудно поверить, что всё закончилось

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Мэтт Каллен прокомментировал решение о завершении игровой карьеры.
«Время было эмоциональным, но я понимал, что этот момент настаёт. Думаю, что это правильный выбор. И я почувствовал настоящее умиротворение, когда всё закончилось. Мне казалось правильным завершить карьеру в «Питтсбурге», учитывая, как много этот клуб дал мне и сделал для меня. Я безумно счастлив, что вернулся и провёл последний год в Питтсбурге. Этот последний год я не променяю ни на что.
Я завершаю карьеру, оглядываюсь на предыдущие 42 года своей жизни и главное, что я хочу сказать — спасибо. Спасибо всем, кто позволил сбыться мечтам. Я благодарен за каждый матч, каждый момент, каждую игру, которые мне были даны. Трудно поверить, что всё это закончилось, но это так», — приводит слова Каллена официальный сайт НХЛ.
- 10 июля 2019
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