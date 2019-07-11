Ткачёв: пришёл к выводу, что сейчас лучше всего остаться в России

Новичок СКА Владимир Ткачёв рассказал о возвращении в питерский клуб и ожиданиях от предстоящего сезона.
«Пришёл к выводу, что остаться в России прямо сейчас — лучшее развитие карьеры для меня. В СКА мне всё знакомо: знаю, как выстроена система подготовки, знаком с требованиями. Кроме того, мне хорошо известно, какая потрясающая в Петербурге атмосфера на трибунах. Всегда приятно играть на полной арене. Кроме этого, мне очень нравится сам город.
У меня всегда примерно одни и те же цели — становиться лучше, повышать уровень своей игры. Надеюсь, что таким образом смогу помочь команде побеждать. Буду делать для этого всё, что от меня зависит. Благо в Петербурге созданы все условия для того, чтобы прогрессировать, инфраструктура здесь на самом высоком уровне. Многие хоккеисты в СКА выросли в больших мастеров. Уверен, что смогу расти здесь как игрок.
Очень соскучился по хоккею за время межсезонья. Хочется поскорее уже присоединиться к команде и приступить к подготовке к сезону. До первого матча регулярного чемпионата чуть меньше двух месяцев, важно подойти к нему в хорошей форме», — приводит слова Ткачёва пресс-служба СКА.
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