Кожевников: Подъяпольский и Провольнев должны стать лидерами «Северстали»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что новички «Северстали» Владислав Провольнев и Владислав Подъяпольский должны выходить на лидирующие роли в своей новой команде.

«Подъяпольский и Провольнев — игроки достаточно высокого уровня для нашего хоккея. Они ещё в молодом возрасте и не до конца раскрыли свой потенциал. Это хорошее решение, как для клуба, так и для самих игроков.

В «Северстали» у них будет больше возможностей проявить себя. Там хотят построить молодую и кусачую команду. Думаю, что они должны становиться лидерами клуба. Должно быть желание проявить себя и доказать, что их прежние команды зря не стали их удерживать. Они должны пахать, быть лидерами и показывать себя, так как пришли из достаточно звонких клубов. Их имена на слуху, в Череповце на них рассчитывают – всё зависит от них», — сказал Кожевников «Чемпионату».