«Нефтехимик» заключил пробные контракты с Атюшовым и Дмитрием Казионовым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил пробные контракты с защитником Виталием Атюшовым и нападающим Дмитрием Казионовым, информирует официальный сайт нижнекамской команды.



На счету 40-летнего Атюшова 602 игры в Континентальной хоккейной лиге и 188 (36+152) набранных очков. Защитник имеет в своей коллекции золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионатов мира. В прошедшем сезоне Атюшов защищал цвета «Амура», отыграв в регулярном чемпионате 44 матча и набрав 12 (2+10) очков.



35-летний Казионов в КХЛ сыграл 607 матчей. В них форвард набрал 155 (65+90) результативных баллов. В составе «Ак Барса» дважды выигрывал Кубок Гагарина. В прошедшем сезоне Казионов провёл в КХЛ только два матча за «Северсталь».

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