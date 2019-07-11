Фастовский: календарь не бывает идеальным, но часть просьб «Сибири» учли

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал опубликованный календарь КХЛ на сезон-2019/20.



«Календарь никогда не бывает идеальным для всех клубов, но, по сравнению с прошлым сезоном, сделан очевидный шаг вперёд. Календарь стал более интересным, динамичным и сбалансированным. От «Сибири» было несколько пожеланий, касавшихся начала и конца регулярного чемпионата, знаковых периодов во время самой регулярки. Это касается предновогодних праздников и матчей сразу после Нового года. Некоторые наши просьбы были учтены, за что мы благодарим составителей календаря», — приводит слова функционера пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Полное расписание КХЛ сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».

Календарь КХЛ сезона-2019/20. Главные особенности и нововведения КХЛ презентовала окончательный вариант календаря на сезон-2019/20, накануне объявив расписание первых домашних игр всех клубов.