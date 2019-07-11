Михнов — о переезде в Беларусь: в КХЛ вариантов не было, в ВХЛ ехать не хотел

Нападающий Алексей Михнов прокомментировал свой переход в жлобинский «Металлург».



«В настоящий момент вариантов в КХЛ у меня не было, а заканчивать я не хочу. Возраст уже не молодой, так что сидеть без дела точно не стоит. Брат сказал, что отправляется в «Металлург», и этот же вариант появился у меня. Все вышло несколько спонтанно, но я отказываться не стал, хочу ещё поиграть.



Честно говоря, что-то в высшую лигу я не очень хотел ехать. Здесь я недалеко от дома, есть хорошие условия, хорошая команда. Андрей много лет отыграл в Беларуси и рассказывал только хорошее, поэтому я решил приехать именно сюда. К тому же в вашем чемпионате короткие переезды между городами, в той же ВХЛ они куда более серьёзные и даются сложнее.



Отличная раздевалка, дворец. Да, он не вмещает 10 тысяч, но все очень компактно, все для зрителей. Не вижу никаких проблем, здесь все здорово», — приводит слова голкипера официальный сайт ФХРБ.



Алексей Михнов и его брат Андрей перешли в жлобинский «Металлург»