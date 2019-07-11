«Монреаль» подписал новый контракт с Армиа на $ 5,2 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» заключил новый контракт с нападающим Джоэлом Армиа, информирует официальный сайт канадской команды. 26-летний финский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата нападающего составит $ 2,6 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате Армиа принял участие в 57 встречах, отметившись 23 (13+10) баллами при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 с половиной минут за встречу.



Ранее финский хоккеист защищал цвета «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз».



Напомним, «Монреаль» летом планирует усилить атакующую линию и ранее сделал оффер-шит Себастьяну Ахо.

«Монреаль» бьёт по слабому месту «Каролины». Первый оффер-шит в НХЛ за 6 лет Себастьян Ахо принял предложение «Канадиенс». В «Харрикейнз» усиленно намекают, что повторят условия.