«Монреаль» подписал новый контракт с Армиа на $ 5,2 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» заключил новый контракт с нападающим Джоэлом Армиа, информирует официальный сайт канадской команды. 26-летний финский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона, годовая зарплата нападающего составит $ 2,6 млн.
В прошедшем регулярном чемпионате Армиа принял участие в 57 встречах, отметившись 23 (13+10) баллами при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 15 с половиной минут за встречу.
Ранее финский хоккеист защищал цвета «Виннипег Джетс» и «Баффало Сэйбрз».
Напомним, «Монреаль» летом планирует усилить атакующую линию и ранее сделал оффер-шит Себастьяну Ахо.
«Монреаль» бьёт по слабому месту «Каролины». Первый оффер-шит в НХЛ за 6 лет
Себастьян Ахо принял предложение «Канадиенс». В «Харрикейнз» усиленно намекают, что повторят условия.
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