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«Сочи» заключил пробный контракт с Михаилом Анисиным

«Сочи» заключил пробный контракт с Михаилом Анисиным
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» подписал пробный контракт с 31-летним нападающим Михаилом Анисиным. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» клуба.

Нападающий уже прибыл в Сочи и вскоре начнет работу в тренировочном лагере «леопардов». Анисин уже выступал в составе сочинцев в сезонах 2014/15 и 2015/16. В общей сложности он провёл за клуб 96 матчей, в которых набрал 51 (24+27) очко. Всего в КХЛ на счету Михаила 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнерам.

В сезоне 2011/12 он принял участие в Матче Звёзд КХЛ, стал лучшим снайпером плей-офф и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

В минувшем сезоне Анисин защищал цвета румынской «Чиксереды». В 23 матчах он отметился 11 голами и 26 результативными передачами.

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