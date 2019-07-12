«Сочи» заключил пробный контракт с Михаилом Анисиным

ХК «Сочи» подписал пробный контракт с 31-летним нападающим Михаилом Анисиным. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» клуба.



Нападающий уже прибыл в Сочи и вскоре начнет работу в тренировочном лагере «леопардов». Анисин уже выступал в составе сочинцев в сезонах 2014/15 и 2015/16. В общей сложности он провёл за клуб 96 матчей, в которых набрал 51 (24+27) очко. Всего в КХЛ на счету Михаила 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнерам.



В сезоне 2011/12 он принял участие в Матче Звёзд КХЛ, стал лучшим снайпером плей-офф и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».



В минувшем сезоне Анисин защищал цвета румынской «Чиксереды». В 23 матчах он отметился 11 голами и 26 результативными передачами.