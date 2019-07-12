«Баффало» продлил контракт с нападающим Ларссоном

Клуб национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз » продлил контракт с форвардом Юханом Ларссоном. Соглашение рассчитано на один год. Зарплата нападающего составит $ 1,55 млн, сообщает официальный сайт «Сэйбрз».



Ларссон защищает цвета «Сэйбрз» с сезона-2013/14. В прошедшем чемпионате Национальной хоккейной лиги он провёл 73 матча, отметился 13 (6+7) очками. До перехода в «Баффало» он провёл один матч за «Миннесоту Уайлд». Всего на его счету в НХЛ 331 проведённый матч, 32 заброшенные шайбы (7 победных) и 47 передач. До перехода в НХЛ нападающий был признан лучшим новичком Шведской хоккейной лиги.

Ранее «Баффало» и «Чикаго» согласовали обмен. Нюландер пополнил состав «ястребов», взамен «клинки» получили финского защитника Хенри Йокихарью.