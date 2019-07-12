Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Баффало» продлил контракт с нападающим Ларссоном

«Баффало» продлил контракт с нападающим Ларссоном
Хоккей / НХЛ 0

Клуб национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз » продлил контракт с форвардом Юханом Ларссоном. Соглашение рассчитано на один год. Зарплата нападающего составит $ 1,55 млн, сообщает официальный сайт «Сэйбрз».

Ларссон защищает цвета «Сэйбрз» с сезона-2013/14. В прошедшем чемпионате Национальной хоккейной лиги он провёл 73 матча, отметился 13 (6+7) очками. До перехода в «Баффало» он провёл один матч за «Миннесоту Уайлд». Всего на его счету в НХЛ 331 проведённый матч, 32 заброшенные шайбы (7 победных) и 47 передач. До перехода в НХЛ нападающий был признан лучшим новичком Шведской хоккейной лиги.

Ранее «Баффало» и «Чикаго» согласовали обмен. Нюландер пополнил состав «ястребов», взамен «клинки» получили финского защитника Хенри Йокихарью.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент