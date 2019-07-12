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«Сан-Хосе» продлил контракт с российским нападающим Летуновым

«Сан-Хосе» продлил контракт с российским нападающим Летуновым
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий системы «Сан-Хосе» Максим Летунов заключил с клубом новый однолетний контракт, сообщает официальный сайт «Шаркс».

«У Макса был очень продуктивный первый профессиональный сезон с «Барракудой», он добился больших успехов. Летунов показал, что может прогрессировать. Он стал габаритнее, продемонстрировал чувство хоккея и высокую скорость для профессионального уровня. С нетерпением ждем, чтобы увидеть его борьбу за место в нашей команде в этом сезоне", — приводит слова генерального менеджера «Сан-Хосе» Дага Уилсона сайт клуба.

В минувшем сезоне Летунов провёл сезон в АХЛ в составе «Сан-Хосе Барракуда». В общей сложности он сыграл за команду 60 матчей и набрал 28 (12+16) очков, заработав 20 штрафных минут.

Летунов, Майер и Лабанк получили квалификационные предложения от «Сан-Хосе»
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