Игорь Полыгалов покинул «Трактор»

Хоккейный клуб «Трактор» и форвард Игорь Полыгалов прекратили сотрудничество по соглашению сторон, информирует официальная страница челябинского клуба в социальной сети «ВКонтакте».



«Мы благодарим Игоря за время, проведенное в составе черно-белых, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении команды.



В прошедшем сезоне 32-летний российский форвард из-за травмы сыграл только в 40 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 18 (8+10) баллов при показателе полезности "-16" и 18 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17 с половиной минут за матч. В четырёх играх розыгрыша Кубка Гагарина Полыгалов отметился одной результативной передачей.

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