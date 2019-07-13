Кожевников: назначение Кудашова было согласовано на самом высоком уровне
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не согласен с мнением ряда экспертов о том, что новый главный тренер сборной был назначен без обсуждения и согласования. Он также высказал мнение, что Алексея Кудашова нужно поддержать.
«Сейчас в прессе почему-то поднимается волна: дескать, выбор нового главного тренера сборной не был согласован. Поверьте, это не так. Такие ключевые решения никогда не принимаются просто так — всё согласовывается на очень высоком уровне.
На мой взгляд, сейчас нам нужно не рассуждать на эту тему, а поддержать Алексея Кудашова. Давление на него будет очень серьёзным, но я уверен, что он давно шёл к этому вызову и полностью готов к нему», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».
Золото ОИ для сборной и Кубок Гагарина для СКА. Главные задачи Кудашова
Молодой российский специалист получит сразу два ответственных назначения. Скоро об этом официально объявят.
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