Кожевников: назначение Кудашова было согласовано на самом высоком уровне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не согласен с мнением ряда экспертов о том, что новый главный тренер сборной был назначен без обсуждения и согласования. Он также высказал мнение, что Алексея Кудашова нужно поддержать.

«Сейчас в прессе почему-то поднимается волна: дескать, выбор нового главного тренера сборной не был согласован. Поверьте, это не так. Такие ключевые решения никогда не принимаются просто так — всё согласовывается на очень высоком уровне.

На мой взгляд, сейчас нам нужно не рассуждать на эту тему, а поддержать Алексея Кудашова. Давление на него будет очень серьёзным, но я уверен, что он давно шёл к этому вызову и полностью готов к нему», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».