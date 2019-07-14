«Сент-Луис» продлил контракт с Биннингтоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» официально объявил о продлении соглашения с вратарём команды Джорданом Биннингтоном. По новому контракту голкипер заработает $ 8,8 млн за два года.

Напомним, что 26-летний уроженец Ричмонд-Хилл установил рекорд НХЛ, став первым вратарём-новичком в истории лиги, кому удалось выиграть 16 матчей в плей-офф.

В решающем седьмом матче финала с «Бостон Брюинз» канадский вратарь отразил 32 из 33 бросков. Игра завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов», которые впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли.



В прошедшем сезоне Биннингтон сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 92,7 процента бросков по воротам и пропуская в среднем 1,89 шайбы, в плей-офф в 26 встречах его процент отраженных бросков составил 91,4, а пропускал он в среднем по 2,46 шайбы.