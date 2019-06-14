Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон получит серьёзную прибавку к зарплате

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон получит серьёзную прибавку к зарплате, заявил генеральный менеджер «музыкантов» Даг Армстронг.
«Команда играла не очень хорошо, и мы пошли на замену вратаря. Биннингтон был нашим лучшим вратарем в АХЛ на тот момент. Тренер, надо отдать ему должное, не сразу бросил его в бой, а дал пару недель, чтобы он освоился в лиге. Не буду врать, не думал, что так всё обернётся.
Он замечательно справлялся с поражениями как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, продемонстрировав отменную психологическую устойчивость. Он полностью заслужил все восторженные отклики, которые сейчас звучат в его адрес. Он получит серьезную прибавку к зарплате летом этого года, и мы хотим этого", — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.
- 14 июня 2019
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
13:57
-
13:30
-
13:01
-
12:36
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
03:01
- 13 июня 2019
-
23:41
-
23:08
-
22:56
-
22:35
-
22:15
-
21:53
-
21:45
-
21:27
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:52