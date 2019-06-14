Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон получит серьёзную прибавку к зарплате

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон получит серьёзную прибавку к зарплате, заявил генеральный менеджер «музыкантов» Даг Армстронг.

«Команда играла не очень хорошо, и мы пошли на замену вратаря. Биннингтон был нашим лучшим вратарем в АХЛ на тот момент. Тренер, надо отдать ему должное, не сразу бросил его в бой, а дал пару недель, чтобы он освоился в лиге. Не буду врать, не думал, что так всё обернётся.

Он замечательно справлялся с поражениями как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, продемонстрировав отменную психологическую устойчивость. Он полностью заслужил все восторженные отклики, которые сейчас звучат в его адрес. Он получит серьезную прибавку к зарплате летом этого года, и мы хотим этого", — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.