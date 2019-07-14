Тихонов: у СКА есть всё для победы в КХЛ, в этом сезоне должно получиться

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от нового сезона.



«Помним концовку прошлого, насколько близко мы подошли к цели. Всегда хочется двигаться только вперёд. Нужно сделать последний шаг, дойти до конца и выиграть чемпионат. У нас всё для этого есть, опыт добавился, так что всё должно получиться.



Уже по тому сезону было видно, кто конкуренция становится сильнее, лига ровнее, много сильных команд. Чтобы выиграть, должны быть сплоченность, тренерская работа, стратегия. У нас команда под это и собрана», — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне СКА проиграл ЦСКА в финальной серии Западной конференции со счётом 3-4. Тихонов провёл в плей-офф 16 матчей, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.