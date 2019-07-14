Гулявцев — хоккеистам «Амура»: парни, выигрывают не игроки, выигрывают команды

13 июля хоккеисты «Амура» собрались в Хабаровске, чтобы начать подготовку к новому сезону КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.



«Парни, выигрывают не игроки, выигрывают команды. Если мы начнём работать с первых дней как команда, у нас всё получится. Работа предстоит хорошая. До московского сбора будет местами тяжело, но интересно. Нужно будет потерпеть. Это даст результат», — поприветствовал команду главный тренер Александр Гулявцев.



Полноценные тренировки «Амура» начнутся в среду, 17 июля. Первый этап тренировок состоится в Хабаровске, где они пробудут до 4 августа с перерывом на выезд во Владивосток на товарищеские матчи, которые запланированы на 25 и 27 июля. Следующий этап подготовки «Амура» пройдёт в Москве с 4 по 10 августа.



Команда также примет участие в предсезонном турнире мемориал Збынека Куши и в товарищеских играх с клубами «Либерец», «Мотор» и «Линц».

Всё о предсезонных турнирах клубов КХЛ. Сезон уже начинается Где, когда и на кого можно будет посмотреть в августе.