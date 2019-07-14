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«Динамо» опровергло слухи о подписании контракта с Макаровым

«Динамо» опровергло слухи о подписании контракта с Макаровым
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов опроверг информацию о подписании контракта с нападающим Игорем Макаровым.

«В ответ на появившуюся информацию в Интернете хочу сообщить, что хоккейный клуб «Динамо» не вёл переговоров с нападающим Игорем Макаровым. Контракт нападающего закончился 30 апреля. С нашей стороны нового соглашения предложено не было», — приводит слова Меркулова пресс-служба клуба.

Макаров в 2006 году был выбран во втором раунде драфта под общим 33-м номером командой «Чикаго Блэкхоукс». Он также выступал за СКА, «Рокфорд АйсХогс», «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 Игорь в составе «Динамо» провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.

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