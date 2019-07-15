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Минулин: в «Магнитке» работаю два дня, но очень удивлён тренировками Яндача

Минулин: в «Магнитке» работаю два дня, но очень удивлён тренировками Яндача
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Артём Минулин прокомментировал возвращение в магнитогорский «Металлург» после нескольких сезонов в Северной Америке.

«После окончания сезона в Западной лиге обсуждали с агентом дальнейшее развитие карьеры. Были варианты в Северной Америке, но решили, что в «Свифт Каррент» и «Эверетте» прогрессировал уже не так, как хотелось бы. В итоге мы остановились на «Металлурге». Руководитель «Магнитки» Величкин пригласил в тренировочный лагерь родного клуба на сборы.

У меня неплохие габариты – 190 см, 91 кг. Стараюсь быть разносторонним защитником, готов и подержать шайбу, и сыграть в силовую, в тело. Ищу баланс между обороной и нападением. В «Магнитке» работаю только два дня, но очень удивлён тренировками Яндача. И на льду, и в зале они проходят в очень высоком темпе, всё расписано буквально по секундам, всё очень плотно. Если честно, тренировки в Западной лиге Северной Америки мне трудно сравнить с магнитогорскими, там нет такой четкости и насыщенности.

Обратил внимание, что у каждого из форвардов клуба есть свои приемы. Например, в воскресенье впервые вышел против нашего капитана Мозякина, каждая тренировка с таким мастером – бесценный опыт. Самое главное – выдержать конкуренцию, пробиться в состав «Металлурга» и приносить команде пользу. Ну и есть мечта: чемпионом WHL в «Свифт Каррент» уже стал, теперь надо становиться чемпионом КХЛ с «Магниткой», – цитирует Минулина Russia-Hockey.

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