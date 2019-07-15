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Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск в период с 17 по 20 августа

Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск в период с 17 по 20 августа
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко представит Кубок Стэнли в Новосибирске в период с 17 по 20 августа, сказал агент хоккеиста Алексей Дементьев.

«Владимир привезет Кубок Стэнли в Новосибирск примерно с 17 по 20 августа, точная дата пока под вопросом», — цитирует Дементьева ТАСС.

В минувшем регулярном чемпионате Тарасенко провёл 76 матчей и набрал 67 (33+34) очков. В плей-офф на счету форварда 17 (11+6) очков в 26 матчах.

В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.

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