Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск в период с 17 по 20 августа

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко представит Кубок Стэнли в Новосибирске в период с 17 по 20 августа, сказал агент хоккеиста Алексей Дементьев.
«Владимир привезет Кубок Стэнли в Новосибирск примерно с 17 по 20 августа, точная дата пока под вопросом», — цитирует Дементьева ТАСС.
В минувшем регулярном чемпионате Тарасенко провёл 76 матчей и набрал 67 (33+34) очков. В плей-офф на счету форварда 17 (11+6) очков в 26 матчах.
В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. В последний раз они пробивались в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4. Всего «музыканты» трижды уступали в решающей серии.
- 15 июля 2019
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
13:57
-
13:33
-
13:15
-
12:46
-
12:35
-
12:31
-
12:13
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:00
-
10:46
-
10:22
-
10:13
-
09:57
-
09:25
-
09:04
-
08:46
-
08:25
-
08:00
- 14 июля 2019
-
23:58
-
23:16
-
23:02
-
22:46
-
22:34
-
21:40
-
21:25
-
20:44
-
20:00
-
19:31
-
19:21
-
19:01