Кандидат на участие в МЧМ-2020 Данил Савунов обменян в СКА
Хоккейные клубы СКА и «Дизель» произвели обмен, информирует официальный сайт клуба ВХЛ ХК «СКА-Нева». Пензенская команда получила денежную компенсацию, в Петербург переезжает нападающий Данил Савунов.
Савунов родился 23 декабря 2000 года в Сарове. В 2019 году был выбран на драфте НХЛ под 174-м номером клубом «Аризона Койотс».
За карьеру уроженец Сарова выступал за «Дизелист» в НМХЛ и за «Дизель» в ВХЛ. В минувшем сезоне в регулярном чемпионате ВХЛ провёл 45 матчей и набрал 15 (6+9) очков.
Является игроком молодёжной сборной России и кандидатом на поездку на МЧМ-2020. На Кубке Чёрного моря в трёх матчах нападающий набрал 4 (2+2) очка.
Ранее пробные контракты с «армейским» клубом заключили Игорь Ларионов-младший и Данил Мироманов.
Сын Игоря Ларионова подписал пробный контракт со СКА
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