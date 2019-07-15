Шестаков: от возможности попасть в КХЛ было просто неразумно отказываться
Нападающий Аркадий Шестаков рассказал о переходе в астанинский «Барыс».
«Договор двусторонний, рассчитан на один сезон. На самом деле двусторонний контракт — не так страшно, как все это представляют. Буду хорошо выкладываться, выполнять тренерскую установку — никаких проблем не будет для попадания в первую команду. А если что-то пойдёт не так, то… Но это в большей степени от меня зависит.
Инициатива была больше моя. Всё-таки прошлый сезон более или менее удачным выдался, попал в сборную на чемпионат мира. Мне в итоге последовало предложение от «Барыса». Было просто неразумно отказываться от возможности попасть в лигу рангом повыше. Всё-таки хочется расти в профессиональном плане», — VKsport.kz.
«Барыс» подписал контракты с двумя нападающими
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