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Зак Юйэнь подписал новый контракт с «Куньлунем»

Зак Юйэнь подписал новый контракт с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Зак Юйэнь подписал новый контракт с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 26-летний хоккеист поставил подпись под односторонним соглашением сроком на один сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате канадо-китайский хоккеист принял участие в 35 встречах, отметившись 2 (1+1) очками при показателе полезности "-12" и 41 минуте штрафного времени.

По итогам сезона-2018/19 китайский клуб не сумел пробиться в плей-офф КХЛ. В 62 матчах регулярного чемпионата «Куньлунь» набрал 51 очко и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Трактора», ставшего 8-м и получившего путёвку в плей-офф, составило семь очков.

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