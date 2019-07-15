Зак Юйэнь подписал новый контракт с «Куньлунем»

Защитник Зак Юйэнь подписал новый контракт с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 26-летний хоккеист поставил подпись под односторонним соглашением сроком на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате канадо-китайский хоккеист принял участие в 35 встречах, отметившись 2 (1+1) очками при показателе полезности "-12" и 41 минуте штрафного времени.



По итогам сезона-2018/19 китайский клуб не сумел пробиться в плей-офф КХЛ. В 62 матчах регулярного чемпионата «Куньлунь» набрал 51 очко и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Трактора», ставшего 8-м и получившего путёвку в плей-офф, составило семь очков.

Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом «Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.