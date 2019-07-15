Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маккензи: «Торонто» надеется, что Марнеру сделают оффер-шит

Маккензи: «Торонто» надеется, что Марнеру сделают оффер-шит
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» надеется на поступление оффер-шита нападающему Митчеллу Марнеру, информирует североамериканский инсайдер Боб Маккензи в своём «твиттере». Сообщается, что «Торонто» ждёт оффер-шита, чтобы повторить его и таким образом завершить переговоры с форвардом.

Недавно в НХЛ случился первый оффер-шит за шесть сезонов. «Монреаль Канадиенс» сделал его форварду Себастьяну Ахо. «Каролина Харрикейнз» повторила предложение на следующий день.

В сезоне-2018/19 Марнер набрал 94 (26+68) очка в 82 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в семи играх.

Напомним, оффер-шит – это предложение ограниченно свободному агенту от другого клуба. Если игрок его принимает, у текущего клуба есть возможность повторить предложение и оставить игрока у себя.

«Коламбус» готовит оффер-шит Марнеру
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент