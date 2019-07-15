Попавший в скандал Милано подписал новый контракт с «Коламбусом»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» подписал новый контракт с нападающим Сонни Милано, информирует официальный сайт команды. Хоккеист в статусе ограниченно свободного агента принял квалификационное предложение клуба, подписав контракт на один сезон с зарплатой в $ 874 тыс.
Напомним, недавно Милано и нападающий «Колорадо Эвеланш» Эй Джей Грир угодили в скандал. Согласно данным источника, инцидент произошёл из-за счёта, оплаченного в заведении. Хоккеисты спорили на улице с неизвестным мужчиной, после чего конфликт перерос в драку. Пострадавший получил травмы шеи, челюсти, ребра и бицепса. Мужчина вызвал полицию, но при этом отказался от медицинской помощи. Милано и Грир доставлены в полицейское отделение, им предъявили обвинение в нападении.
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