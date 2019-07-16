Панин: в «Салавате» все соскучились по командным приколам в раздевалке

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал выход из отпуска.
«Из отпуска всегда выходишь в отличном настроении. Уже все соскучились и по сезону, и по командным приколам в раздевалке. Готовился ли я летом? Конечно, как и перед каждым сезоном. После операции на колене у меня была реабилитация, потом подготовка – катание, техника, ОФП.
Хотел слетать в Австралию и Новую Зеландию, но из-за медицинских вопросов этого не случилось. В Европе много очень где был. А из экзотических – это Иран, мы были в столице, Тегеране. Закрытая, интересная страна. Ещё мне очень понравился Баку, красивый город
Почему не стал бежать марафон, как в том году? Получил новый опыт. Бег особо не нужен для хоккея, работают совершенно другие мышцы. Не пожалел. Какую цель я себе поставил, такую и достиг. Получил опыт, хорошо пробежал», — цитирует Панина «Спорт Бизнес Online».
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