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Пашнин — о «Салавате»: пришёл на медосмотр, и как будто не новая команда

Пашнин — о «Салавате»: пришёл на медосмотр, и как будто не новая команда
Хоккей / КХЛ 0

Игроки «Салавата Юлаева» проходят традиционный углублённый медицинский осмотр в рамках подготовки к новому сезону, информирует официальный сайт уфимского клуба. Сегодня, 15 июля, в Республиканском кардиологическом центре тесты сдала первая группа юлаевцев, в числе которых были и новички команды.

«Хорошо отдохнули и уже поработали: недели две назад в Майами готовились вместе с сыном – зал и лёд. Все идёт своим чередом, готовы начать сезон.

Пришёл на медосмотр, и как будто не новая команда. Столько знакомых ребят и совсем не ощущается, что новая команда, словно так и было», — поделился ощущениями защитник Михаил Пашнин.

В минувшем сезоне 30-летний защитник забросил 1 шайбу и сделал 4 результативные передачи в 42 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+23" и 37 штрафных минутах. В плей-офф Михаил не имел стабильного места в составе и сыграл всего шесть игр.

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