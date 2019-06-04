«Трактор» расторг контракт с Полом Щехурой

Хоккейный клуб «Трактор» и нападающий Пол Щехура расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт челябинского клуба.

ХК «Трактор» поблагодарил Щехуру за совместную работу и пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.

Канадский форвард провёл в составе чёрно-белых три сезона. За это время Пол принял участие в 176 матчах, записав в свой актив 89 (46+43) очков при показателе полезности "+10". В минувшем сезоне 33-летний форвард забросил 10 шайб и сделал 5 результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата. В плей-офф участия не принимал.

За карьеру в КХЛ Пол также защищал цвета пражского «Льва», рижского и минского «Динамо». В общей сложности он набрал 243 (98+145) очка в 387 матчах.

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