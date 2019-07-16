Херсли: теперь игры со СКА будут для меня принципиальными

Защитник московского «Спартака» Патрик Херсли рассказал про свои цели в грядущем сезоне.



«У Знарка трудные предсезонки? Я с ним работал, так что знаю, чего ожидать. Я готов. Матчи со СКА теперь будут для меня принципиальными? Теперь — да.



Я немного пообщался с Харийсом Витолиньшем. Он сказал, что мы строим хорошую команду, что наша цель — попасть в плей офф и пройти там как можно дальше. Сколько заказываю клюшек на сезон? Обычно сколько игр в сезоне, столько клюшек и заказываю.



В планах провести отличный сезон. Постараюсь сыграть во всех матчах. Москва — это хороший город, и это возможность для меня и моей семьи двигаться вперёд. Это новое приключение — играть в «Спартаке» и жить в Москве», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.

«Спартак» переманивает игроков из СКА. Знарок намерен построить топ-клуб Швед Патрик Херсли поможет красно-белым при игре в большинстве. Главный тренер спартаковцев Олег Знарок будет доволен.