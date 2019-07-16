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Херсли: теперь игры со СКА будут для меня принципиальными

Херсли: теперь игры со СКА будут для меня принципиальными
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Спартака» Патрик Херсли рассказал про свои цели в грядущем сезоне.

«У Знарка трудные предсезонки? Я с ним работал, так что знаю, чего ожидать. Я готов. Матчи со СКА теперь будут для меня принципиальными? Теперь — да.

Я немного пообщался с Харийсом Витолиньшем. Он сказал, что мы строим хорошую команду, что наша цель — попасть в плей офф и пройти там как можно дальше. Сколько заказываю клюшек на сезон? Обычно сколько игр в сезоне, столько клюшек и заказываю.

В планах провести отличный сезон. Постараюсь сыграть во всех матчах. Москва — это хороший город, и это возможность для меня и моей семьи двигаться вперёд. Это новое приключение — играть в «Спартаке» и жить в Москве», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.

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Швед Патрик Херсли поможет красно-белым при игре в большинстве. Главный тренер спартаковцев Олег Знарок будет доволен.
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