Херсли: теперь игры со СКА будут для меня принципиальными
Защитник московского «Спартака» Патрик Херсли рассказал про свои цели в грядущем сезоне.
«У Знарка трудные предсезонки? Я с ним работал, так что знаю, чего ожидать. Я готов. Матчи со СКА теперь будут для меня принципиальными? Теперь — да.
Я немного пообщался с Харийсом Витолиньшем. Он сказал, что мы строим хорошую команду, что наша цель — попасть в плей офф и пройти там как можно дальше. Сколько заказываю клюшек на сезон? Обычно сколько игр в сезоне, столько клюшек и заказываю.
В планах провести отличный сезон. Постараюсь сыграть во всех матчах. Москва — это хороший город, и это возможность для меня и моей семьи двигаться вперёд. Это новое приключение — играть в «Спартаке» и жить в Москве», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.
«Спартак» переманивает игроков из СКА. Знарок намерен построить топ-клуб
Швед Патрик Херсли поможет красно-белым при игре в большинстве. Главный тренер спартаковцев Олег Знарок будет доволен.
- 16 июля 2019
-
14:41
-
14:23
-
14:08
-
13:45
-
13:25
-
13:06
-
12:37
-
12:34
-
12:15
-
12:00
-
11:52
-
11:36
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:41
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:37
-
08:16
-
08:00
-
07:41
- 15 июля 2019
-
23:59
-
23:29
-
22:57
-
22:22
-
21:42
-
21:05
-
20:36
-
20:22
-
19:56
-
19:31
Партнерский контент