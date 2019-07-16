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Войнов: у меня не было отпуска, я не прекращал тренировки весь год

Войнов: у меня не было отпуска, я не прекращал тренировки весь год
Хоккей / КХЛ 0

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Вячеслав Войнов поделился впечатлениями после перехода в стан «ястребов».

«С Сушинским пообщались, нашли общие точки соприкосновения, и я дал согласие. Больше у меня было вопросов. Спрашивал, нужен я или не нужен, с какой целью меня будут использовать.

Североамериканская система Хартли? Это большой плюс, потому что я наблюдал за «Авангардом», их схемой, как всё происходит в этом клубе. Это то, что мне нужно.

У меня практически не было отпуска. Я не прекращал тренировки весь год, так что со знакомством и тренировочным процессом проблем не будет», — рассказал Войнов в интервью YouTube-каналу клуба.

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